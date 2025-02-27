ВГТРК: возможный будущий посол РФ в США был на переговорах в Стамбуле

Корреспондент ВГТРК Денис Давыдов заявил, что на переговорах с американской стороной в Стамбуле российскую делегацию возглавлял предполагаемый будущий посол РФ в США Александр Дарчиев, сообщают «Вести» .

От Соединенных Штатов выступила заместитель помощника госсекретаря по делам Евразии Соната Коултер, имеющая трехлетний опыт работы в России.

«Мы ждем каких-то комментариев по итогам (переговоров-ред.)», — добавил Давыдов.

Российско-американские переговоры начались утром 27 февраля в резиденции генконсула США в Стамбуле. Дипломаты обсуждали нормализацию работы посольств в двух странах, переговоры длились шесть часов. В Сети появлялись кадры прибытия российской делегации на дипломатические контакты с США.