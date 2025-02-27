Переговоры РФ — США в Стамбуле продлились 6 часов и завершились
Переговоры России и США о посольствах завершились в Стамбуле
Фото - © РИА Новости, Кирилл Зыков
Российская и американская делегации завершили переговоры в Стамбуле. Дипломаты обсуждали нормализацию работы посольств в двух странах, переговоры длились шесть часов, передает корреспондент РИА Новости.
Контакты прошли в резиденции американского генконсула в Стамбуле. Российская делегация уже покинула ее территорию.
Российско-американские начались примерно в 10:00 по московскому времени. В Сети также появлялись кадры прибытия делегации Москвы на дипломатические контакты.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что на переговорах в Стамбуле рассмотрят «системные проблемы», накопившиеся из-за «противоправной деятельности» бывшей администрации США во главе с Джо Байден.