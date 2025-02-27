сегодня в 10:05

Российско-американские переговоры начались утром 27 февраля в резиденции генконсула США в Стамбуле. Делегации обсудят нормализацию работы своих посольств в двух странах, сообщает РИА Новости .

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что в сегодняшних переговорах Россию представят высокопоставленные дипломаты и эксперты. Делегаты от РФ и США рассмотрят «системные проблемы», накопившиеся из-за «противоправной деятельности» бывшей администрации США, говорил глава российской дипломатии.

«Думаю, что по ее (встречи в Стамбуле — ред.) итогам будет понятно, насколько мы можем двигаться быстро и эффективно», — отмечал Лавров.

До этого Россия и США проводили двусторонние переговоры в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны обсуждали улучшение взаимоотношений и урегулирование украинского кризиса.