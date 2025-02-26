Россия и США проведут переговоры 27 февраля в Стамбуле

Лавров: переговоры о работе посольств РФ и США пройдут 27 февраля в Стамбуле

Россия и США 27 февраля проведут переговоры по вопросу нормализации работы посольств в Москве и Вашингтоне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Консультации состоятся в Стамбуле, сообщает РИА Новости .

По словам Лаврова, с российской стороны в стамбульских переговорах поучаствуют эксперты и высокопоставленные дипломаты. Они рассмотрят «системные проблемы, которые накопились в результате противоправной деятельности» администрации экс-президента США Джо Байдена.

«Думаю, что по ее (встречи в Стамбуле — ред.) итогам будет понятно, насколько мы можем двигаться быстро и эффективно», — добавил министр.

18 февраля Россия и США провели первые с начала СВО двусторонние переговоры. В ходе контактов, прошедших в Эр-Рияде, делегации обсуждали развитие российско-американских отношений и урегулирование конфликта на Украине.

Во время общения с прессой 26 февраля Сергей Лавров также исключил возможность остановки боевых действий на Украине по линии соприкосновения. Глава российской дипломатии добавил, что «то, что останется от Украины», должно быть освобождено «от расистских законов».