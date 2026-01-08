Вэнс: захваченный США танкер «Маринера» притворялся российским

По его словам, «Маринера» таким образом пытался обойти американские санкции.

«Это был фальшивый российский нефтяной танкер», — отметил он.

В администрации президента США заявляли также, что танкер «Маринера» входит в состав теневого флота Венесуэлы и осуществлял нелегальную транспортировку венесуэльской нефти, в обход санкций, введенных США.

Задержание танкера при британской поддержке провели 7 января. Ранее его более двух недель преследовала береговая охрана США. Также был задержан еще один танкер, но в Карибском море. Речь о Sophia.

