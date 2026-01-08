Вэнс: захваченный США танкер «Маринера» притворялся российским
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что нефтяной танкер «Маринера», захваченный Соединенными Штатами, притворялся российским, сообщает РИА Новости.
По его словам, «Маринера» таким образом пытался обойти американские санкции.
«Это был фальшивый российский нефтяной танкер», — отметил он.
В администрации президента США заявляли также, что танкер «Маринера» входит в состав теневого флота Венесуэлы и осуществлял нелегальную транспортировку венесуэльской нефти, в обход санкций, введенных США.
Задержание танкера при британской поддержке провели 7 января. Ранее его более двух недель преследовала береговая охрана США. Также был задержан еще один танкер, но в Карибском море. Речь о Sophia.
