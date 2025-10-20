сегодня в 06:25

Вэнс: Трамп не принял решения по передаче Украине Tomahawk

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп еще не принял решения по вопросу возможной передачи Украине крылатых ракет Tomahawk, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

«Джей Ди Вэнс: Трамп еще не принял решения передать Tomahawk Украине», — говорится в сообщении.

Ранее издание The Telegraph из Великобритании представило сатирическую иллюстрацию, которая негативно оценила результаты переговоров между украинским президентом Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом

Переговоры Трампа и Зеленского прошли 17 октября в Белом доме в США. После их завершения СМИ написали, что президент Соединенных Штатов пока отказал ВСУ в предоставлении дальнобойных ракет Tomahawk.

