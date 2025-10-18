СМИ узнали о позиции Трампа по поставкам ракет Украине

Переговоры между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Вашингтоне завершились прямым отказом американской стороны в предоставлении дальнобойных ракет Tomahawk, сообщают СМИ.

По данным Axios со ссылкой на информированные источники, встреча носила напряженный характер — Трамп делал «несколько сильных заявлений», а дискуссия временами приобретала эмоциональную окраску.

Зеленский, по словам собеседников издания, активно давил на американского президента, но не смог добиться изменения его позиции. Ключевой фразой, завершившей переговоры, стали слова Трампа: «Я думаю, что мы закончили. Посмотрим, что произойдет на следующей неделе».

Эта ремарка прямо указывает на приоритетность предстоящих российско-американских консультаций, включая запланированную на ближайшие две недели встречу с российским лидером Владимиром Путиным, заключает издание.