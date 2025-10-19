The Telegraph опубликовал карикатуру на Зеленского по итогам встречи с Трампом

Издание The Telegraph из Великобритании представило сатирическую иллюстрацию, которая негативно оценила результаты переговоров между украинским президентом Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом, пишет «Российская газета» .

Карикатура показывает Зеленского, выступающего с традиционным вечерним обращением после возвращения из Штатов. На нем надета белая футболка с надписью, выражающей разочарование: «Побывал в Вашингтоне, и все, что мне досталось, — эта дурацкая футболка».

Встреча между Трампом и Зеленским прошла 17 октября в резиденции президента США и продлилась 2,5 часа. По сообщению Axios, американский лидер неожиданно прекратил переговоры, что стало сюрпризом для украинского президента.

Руководство Украины надеялось получить гарантии поставок вооружения, включая ракеты Tomahawk. Однако Трамп подчеркнул, что данные ракеты необходимы самим США.

Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что после встречи с Трампом Зеленскому не позволили остаться в Белом доме для общения с журналистами. Он был вынужден сразу уйти на улицу.

