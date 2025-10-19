Подполковник Дэвис: после встречи с Трампом Зеленского выгнали на улицу

Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что после встречи с президентом США Дональдом Трампом Владимиру Зеленскому не позволили остаться в Белом доме для общения с журналистами , сообщает РИА Новости .

«Вместо этого <…> они отправили его прямиком на улицу. Он стоял за пределами Белого дома, за забором», — заявил Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Мероприятие организовали в общественном парке вне Белого дома. Его на время закрыли для посетителей. На пресс-конференцию пришли аккредитованные журналисты и работники силовых структур.

Переговоры Трампа и Зеленского прошли 17 октября в Белом доме в США. После их завершения СМИ написали, что президент Соединенных Штатов пока отказал ВСУ в предоставлении дальнобойных ракет Tomahawk.

