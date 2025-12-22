Вэнс: на переговорах с Украиной поднимали вопрос совместного контроля ЗАЭС

В ходе обсуждений украинского конфликта поднимается вопрос о потенциальном объединенном управлении Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), расположенной на российской территории. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс, пишет ТАСС со ссылкой на UnHerd.

Вэнс отметил, что одним из наиболее спорных моментов в переговорном процессе является определение будущего контроля над ЗАЭС. По его словам, ключевые вопросы заключаются в том, кто именно будет осуществлять контроль над объектом.

Стороны также задавались вопросом о том, должна ли ЗАЭС оставаться под контролем одной страны или лучше ввести совместный контроль над объектом.

Ранее Вэнс заявил, что Украина уже признает неизбежную утрату контроля над оставшейся территорией Донецкой Народной Республики. Киевские власти считают этот факт проблемой безопасности.

