Вэнс: Киев признает неизбежную утрату контроля над всей территорией ДНР
Фото - © Unsplash.com
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что власти Киева признают неизбежную утрату контроля над оставшейся территорией Донецкой Народной Республики. Для Украины это проблема безопасности, сообщает ТАСС.
«Украинцы, что вполне понятно, рассматривают это как серьезную проблему безопасности, признавая в частном порядке даже, что в итоге они, вероятно, потеряют Донецк», — заявил Вэнс.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США придерживаются неизменной позиции относительно перспектив членства Украины в НАТО. По его словам, в администрации президента Дональда Трампа даже возникала ироничная реакция на соответствующие запросы Киева, так как никто не хочет видеть Киев в составе альянса.
Недавно украинский блогер Анатолий Шарий рассказал о подготовке Службой внешней разведки Украины специальной операции против высокопоставленных американских политиков. Он утверждает, что спецслужба под руководством генерала Олега Синянского планирует провести так называемое «публичное вразумление» госсекретаря США Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса.
