Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что власти Киева признают неизбежную утрату контроля над оставшейся территорией Донецкой Народной Республики. Для Украины это проблема безопасности, сообщает ТАСС .

«Украинцы, что вполне понятно, рассматривают это как серьезную проблему безопасности, признавая в частном порядке даже, что в итоге они, вероятно, потеряют Донецк», — заявил Вэнс.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США придерживаются неизменной позиции относительно перспектив членства Украины в НАТО. По его словам, в администрации президента Дональда Трампа даже возникала ироничная реакция на соответствующие запросы Киева, так как никто не хочет видеть Киев в составе альянса.

Недавно украинский блогер Анатолий Шарий рассказал о подготовке Службой внешней разведки Украины специальной операции против высокопоставленных американских политиков. Он утверждает, что спецслужба под руководством генерала Олега Синянского планирует провести так называемое «публичное вразумление» госсекретаря США Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса.

