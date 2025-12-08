Блогер: Киев готовит «операции» против госсекретаря США и вице-президента

Блогер утверждает, что спецслужба под руководством генерала Олега Синянского планирует провести так называемое «публичное вразумление» госсекретаря США Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса.

По словам Шария, операция направлена на то, чтобы публично упрекнуть политиков в «нехристианском» поведении, и запланирована на ближайшее время. Блогер уточнил, что к ее исполнению планируется привлечь «целый ряд американских и европейских католиков и политиков», включая епископов, кардиналов и известных богословов, причем некоторые из них будут действовать «вслепую», не зная о целях мероприятия.

Шарий прикрепил к публикации скриншоты документа с перечислением имен религиозных деятелей, которые якобы фигурируют в планах спецслужбы. При этом он отметил, что генерал Синянский, хотя формально и не является главой внешней разведки, курирует эту операцию.

Само ведомство или официальные лица Украины и США публичных комментариев по данному заявлению пока не давали.

