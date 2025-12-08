Блогер: Киев готовит «операции» против госсекретаря США и вице-президента
Украинский блогер Анатолий Шарий заявил о подготовке Службой внешней разведки Украины специальной операции против высокопоставленных американских политиков, сообщает РИА Нововсти.
Блогер утверждает, что спецслужба под руководством генерала Олега Синянского планирует провести так называемое «публичное вразумление» госсекретаря США Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса.
По словам Шария, операция направлена на то, чтобы публично упрекнуть политиков в «нехристианском» поведении, и запланирована на ближайшее время. Блогер уточнил, что к ее исполнению планируется привлечь «целый ряд американских и европейских католиков и политиков», включая епископов, кардиналов и известных богословов, причем некоторые из них будут действовать «вслепую», не зная о целях мероприятия.
Шарий прикрепил к публикации скриншоты документа с перечислением имен религиозных деятелей, которые якобы фигурируют в планах спецслужбы. При этом он отметил, что генерал Синянский, хотя формально и не является главой внешней разведки, курирует эту операцию.
Само ведомство или официальные лица Украины и США публичных комментариев по данному заявлению пока не давали.
