Зеленский признал нежелание США видеть Украину в НАТО

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что США придерживаются неизменной позиции относительно перспектив членства Украины в НАТО. По его словам, в администрации президента Дональда Трампа даже возникала ироничная реакция на соответствующие запросы Киева, так как никто не хочет видеть Киев в составе альянса, сообщает РИА Новости .

Ранее украинский лидер выражал готовность отказаться от курса на вступление в НАТО в обмен на предоставление гарантий безопасности со стороны отдельных государств.

«С первого моего диалога с бывшим президентом (США Джо — ред.) Байденом я поднимал вопрос НАТО… Байден мне сказал: „Нет, вы не будете в НАТО“. Я подходил к этому вопросу каждый раз, и у кого-то в Белом доме это уже вызывало и смех… Политика последовательная у США и она не изменяется касаемо членства Украины в НАТО — нас там не видят», — сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал YouTube-канал его офиса.

Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что потенциальное присоединение Украины к НАТО представляет собой угрозу для безопасности России. Он отмечал, что риски, связанные с возможным вступлением Киева в альянс, стали одной из предпосылок для начала специальной военной операции.

В интервью изданию Politico президент США Дональд Трамп заявил, что понимание нецелесообразности вступления Украины в НАТО существовало давно. Он также отметил, что Зеленскому необходимо начать принимать условия урегулирования конфликта, поскольку, по его мнению, украинская сторона терпит поражение.

