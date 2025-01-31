Венгрия через полгода может наложить вето на продление санкций против России

Венгрия ждет от Еврокомиссии (ЕК) выполнения данных гарантий по энергобезопасности, если этого не произойдет за полгода, то страна наложит вето на продление санкций против России, такое заявление сделал венгерский премьер-министр Виктор Орбан, сообщает РИА Новости со ссылкой на радио Kossuth.

«Принимать решение о санкциях надо каждые шесть месяцев. И если (ЕК — ред.) не выполнит, то мы не только заведем речь об отмене санкций, но и отменим их. Так что, если Еврокомиссия не выполнит то, о чем мы договорились, то санкциям конец», — заявил Орбан.

Орбан отметил, что Еврокомиссия обещала Венгрии добиваться от Киева возобновления транзита российского газа через территорию Украины.

Ранее Орбан заявил, что введенные против России санкции вредят самой Европе, так как европейская экономика потеряла конкурентоспособность.