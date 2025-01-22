Орбан: Брюссель уничтожил европейскую экономику

Политик считает, что руководство организации в Брюсселе уничтожили конкурентоспособность европейской экономики.

«Пришло время перемен!» — написал венгерский лидер.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил возможность ввода новых санкций против России, если Москва откажется от переговоров с Киевом о прекращении украинского конфликта.