Орбан: Брюссель уничтожил европейскую экономику
Орбан призвал снять санкции с России из-за нанесенного вреда Европе
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз снять санкции с России, сообщает RT.
Политик считает, что руководство организации в Брюсселе уничтожили конкурентоспособность европейской экономики.
«Пришло время перемен!» — написал венгерский лидер.
Ранее президент США Дональд Трамп допустил возможность ввода новых санкций против России, если Москва откажется от переговоров с Киевом о прекращении украинского конфликта.