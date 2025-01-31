Еврокомиссия пообещала добиться от Киева возобновления транзита газа из РФ

Европейская комиссия дала обещание Венгрии, что добьется от руководства Украины возобновления транзита российского газа, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Об этом сообщает ТАСС .

Орбан отметил, что страна не позволит продлить антироссийские санкции Евросоюза в том случае, если ЕК не предоставит ей гарантий энергетической безопасности.

При этом премьер-министр добавил, что Венгрия и вовсе желает отмены санкций ЕС в отношении России.

В прошлый раз политик призывал Евросоюз отказаться от рестрикций в адрес РФ 22 января. Введя их, Брюссель свел на нет конкурентоспособность европейской экономики.