Российские войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) и их начальник, генерал-лейтенант Игорь Кириллов, попали под санкции Великобритании, сообщает РБК .

Ограничения ввели против них якобы за «содействие в запрещенной деятельности, связанной с химическим оружием». Отмечается, что санкции также включают в себя заморозку активов Кириллова на территории Великобритании, если таковые будут обнаружены.

Начальник войск РХБЗ ранее много раз заявлял о том, что ВСУ применяют химическое оружие, в том числе в Курской области. Так, по его словам, в августе в Судже были выявлены факты скрытного применения украинской армией удушающего химического оружия.

Кириллов также отмечал, что всего ВСУ использовали химоружие более 400 раз за время СВО. Киевский режим применял такие средства, как хлорацетофенон, Си-Эс, хлорпикрин и т. д.