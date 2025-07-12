Публично осуди Путина: Канада предлагала Пригожину сделку по санкциям

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил ТАСС , что власти Канады предложили ему снять санкции в обмен на публичное подтверждение якобы прозвучавших в 2023 году оскорбительных высказываний в адрес президента РФ Владимира Путина.

По словам продюсера, это предложение поступило после публикации записи его разговора с бизнесменом Фархадом Ахмедовым, которую сам Пригожин называет «фальшивкой», созданной с использованием технологий искусственного интеллекта.

В письме канадских властей, с которым ознакомилась NYT, Пригожину указывают на то, что он «повторил дезинформационные нарративы режима», вместо того чтобы подтвердить свою критику. Сам продюсер настаивает, что запись была сфабрикована, а его позиция остается неизменной.

Власти Канады пока не прокомментировали заявления Пригожина.