Минобороны: ВСУ использовали удушающее химическое оружие в Судже

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что 11 августа в Судже Курской области украинская армия использовала химическое оружие. В результате пострадали более 20 человек, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«В августе 2024 года были выявлены факты скрытного применения киевским режимом химического оружия под видом дымовых снарядов», — заявил Кириллов на брифинге.

В Судже ВСУ использовали 155-мм кассетные боеприпасы DM-105. Экспертиза, проведенная в лаборатории Научного центра Минобороны, показала, что причиной поражения личного состава стало вдыхание аэрозоля, который содержал хлор и другие удушающие компоненты.

По словам Кириллова, в этом случае металлохлоридная смесь являлась только маскировкой. Химические боеприпасы поставили на Украину в рамках выделенной военной помощи в сентябре прошлого года. Всего ВСУ получили 3,8 тыс. штук.

Также Кириллов отметил, что Украина нарушает режим Конвенции о запрещении химического оружия. За время проведения спецоперации ВСУ использовали такое оружие более 400 раз.