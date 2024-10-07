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Кириллов: ВСУ за время СВО более 400 раз использовали химоружие

Украина нарушает режим Конвенции о запрещении химического оружия, за время проведения спецоперации ВСУ использовали такое оружие более 400 раз, об этом в ходе брифинга Минобороны РФ сообщил начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«В ходе специальной военной операции зафиксировано более 400 случаев применения украинской стороной химических средств борьбы с беспорядками (хлорацетофенон, Си-Эс) и списочных химикатов, таких как хлорпикрин, Би-Зет, синильная кислота, хлорциан», — отметил Кириллов.

По словам генерал-лейтенанта, использование запрещенного оружия со стороны киевского режима фиксировалось в районах Богдановки, Горловки, Кременной, Артемовска, а также на краснолиманском и богуславском направлениях СВО.

Летом 2024 года российские военные в районе Авдеевки Донецкой Народной Республики нашли украинскую лабораторию, в которой в том числе на основе синильной кислоты изготавливали химоружие общеядовитого действия.