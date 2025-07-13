В Нью-Йорке раскрыта многолетняя афера школьной учительницы, систематически подделывавшей документы о смерти родственников для получения оплачиваемых отгулов, сообщила The New York Pos t.

С 2016 года педагог подала 16 заявлений на отпуск по случаю похорон, включая трагическую гибель жениха, шести тёть, шести дядей, двух двоюродных братьев, двух дедушек и даже любовника* одного из них.

Расследование департамента образования установило, что из двадцати «умерших» реально скончались лишь пятеро, причём нет доказательств, что преподаватель посещала их похороны.

После разоблачения женщину немедленно уволили из школы с требованием вернуть около двух тысяч долларов незаконно полученных выплат. Этот случай вызвал резонанс в образовательной среде и заставил школьный округ ужесточить проверки заявлений на отпуск по семейным обстоятельствам.

*В Российской Федерации ЛГБТ-движение признано экстремистским.