За 7 лет педагог «похоронила» 20 человек, включая «любовника дедушки»
В Нью-Йорке раскрыта многолетняя афера школьной учительницы, систематически подделывавшей документы о смерти родственников для получения оплачиваемых отгулов, сообщила The New York Pos t.
С 2016 года педагог подала 16 заявлений на отпуск по случаю похорон, включая трагическую гибель жениха, шести тёть, шести дядей, двух двоюродных братьев, двух дедушек и даже любовника* одного из них.
Расследование департамента образования установило, что из двадцати «умерших» реально скончались лишь пятеро, причём нет доказательств, что преподаватель посещала их похороны.
После разоблачения женщину немедленно уволили из школы с требованием вернуть около двух тысяч долларов незаконно полученных выплат. Этот случай вызвал резонанс в образовательной среде и заставил школьный округ ужесточить проверки заявлений на отпуск по семейным обстоятельствам.
*В Российской Федерации ЛГБТ-движение признано экстремистским.