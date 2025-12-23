Вашингтон расширяет поле для операций против Венесуэлы

Соединенные Штаты перебросили в район Карибского бассейна значительное количество самолетов специального назначения, грузовые воздушные суда с войсками и снаряжением. Об этом 23 декабря сообщает газета The Wall Street Journal .

«Соединенные Штаты на этой неделе перебросили большое количество самолетов в район Карибского бассейна», — говорится в публикации.

Как отмечает издание, это усиливает военные возможности США для потенциальных действий в регионе.

В течение последних дней президент США Дональд Трамп ужесточил давление на лидера страны Николаса Мадуро, объявив о полной блокаде всех танкеров, входящих в территориальные воды Венесуэлы и выходящих из них, а также санкционировав захваты судов. Американские военные и береговая охрана проводили операции по задержанию танкеров, включая судно под панамским флагом, перевозившее венесуэльскую нефть.

Действия США вызвали резкую критику со стороны России.

