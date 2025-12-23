сегодня в 07:25

Трамп: США оставят себе нефть с захваченных венесуэльских танкеров

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США планируют оставить себе нефть, которая находится в захваченных в международных водах танкерах Венесуэлы, сообщает News.ru .

«Мы оставим ее себе. Возможно, мы будем использовать ее для стратегических резервов», — отметил Трамп.

Он также добавил, что аналогичное решение в стране принято и по поводу самих танкеров.

Ранее США задержали три танкера с нефтью рядом с побережьем Венесуэлы. Штаты действуют в соответствии с блокадой, которую объявил Трамп.

