сегодня в 19:09

США задержали третий танкер с нефтью рядом с побережьем Венесуэлы

Американская береговая охрана устроила перехват третьего нефтяного танкера рядом с берегами Венесуэлы. Такие действия предпринимаются в соответствии с блокадой, которую объявил президент США Дональд Трамп, рассказали источники агентству Bloomberg, сообщает РИА Новости .

Соединенные Штаты захватили танкер Bella 1. Он внесен в санкционный список.

Танкер двигался из Панамы в Венесуэлу. Там в корабль собирались загрузить нефть.

До этого министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм подтвердила, что Вашингтон провел задержание нефтяного танкера, который шел из Венесуэлы. Перехваченный корабль шел под флагом Панамы. Его грузом владел китайский нефтяной трейдер.

Недавно Трамп сказал, что венесуэльское правительство признано «иностранной террористической организацией». США проводят полную блокаду подсанкционных нефтяных танкеров, которые идут в Венесуэлу и из нее.

