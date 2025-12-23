Россия осудила захват танкеров США у берегов Венесуэлы

Небензя: под предлогом борьбы с наркотрафиком США давят на Каракас

Россия решительно осуждает действия США по захвату танкеров у побережья Венесуэлы и введению морской блокады. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель Российской Федерации при организации Василий Небензя, сообщает ТАСС .

По словам дипломата, борьба с контрабандой наркотиков в Латинской Америке используется Вашингтоном лишь как «искусственная ширма» для наращивания военной группировки в регионе и оказания давления на независимую Венесуэлу.

Небензя также обвинил Соединенные Штаты в незаконном уничтожении гражданских судов в Карибском море под предлогом борьбы с наркотиками и терроризмом.

Заявление представителя России в ООН прозвучало на фоне обострения конфликта между США и Венесуэлой, в ходе которого американская береговая охрана и ВМС уже задерживали суда, включая танкер под панамским флагом с грузом для китайского трейдера.

