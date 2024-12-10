Вашингтон поддержит оружием Украину при понижении возраста мобилизации

США снабдят снаряжением и обучат 18-летних призывников на Украине при понижении мобилизационного возраста, заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер. Его слова приводит РИА Новости .

«Решение о составе вооруженных сил должны принять украинцы. Если они предоставят дополнительные силы для участия в боях, мы и наши союзники будем готовы экипировать и обучить эти силы», — заявил американский чиновник, отвечая на вопрос о возможном понижении мобилизационного возраста на Украине.

Ранее Зеленский обвинил Вашингтон в продвижении российской армии из-за дефицита поставок оружия Киеву.

Он сообщил, что ВСУ противостоят 800 тысяч российских военных.