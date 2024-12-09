Количество российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, составляет 800 тысяч, сообщает Lenta.ru.

«Почему пал режим [президента Сирии Башара] Асада? Потому что в Сирии не было настоящих российских войск. На Украине находится 800 тысяч солдат», — цитирует издание Зеленского.

Ранее сообщалось, что Зеленский заявил о намерении обратиться к президенту США Джо Байдену с просьбой направить Киеву приглашение в НАТО.

При этом политик отказался обсуждать этот вопрос с избранным американским лидером Дональдом Трампом, с кем встречался в Париже 8-го декабря 2024 года.