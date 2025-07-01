Шура из «Би-2» оказался владельцем квартиры в центре Москвы за 560 млн руб

Гитарист, композитор и автор песен группы «Би-2» Александр Уман, известный как Шура, оказался владельцем элитной квартиры в центре Москвы. Стоимость 4-комнатной недвижимости площадью 256,4 кв. м составляет 560 млн рублей, сообщает SHOT .

Элитное жилье находится в 3 км от Красной площади на 3-м этаже ЖК «Имперский дом» в Якиманском переулке. Из окна квартиры можно увидеть Москва-Сити, храм Христа Спасителя и парк «Музеон».

Вместе с недвижимостью Шура приобрел сразу 2 машино-места —12 и 14 кв. м стоимостью более 10 млн рублей. Все это музыкант вместе с женой Елизаветой купил в ипотеку осенью 2021 года. Выплачивать ее придется до 2050 года. Сам Шура утверждает, что живет в Риге.

Ранее Минюст раскрыл махинации Егора Бортника*, более известного под псевдонимом «Лева Би-2»*. Теперь артист получил статус иноагента и на другое имя, которое применял, чтобы продолжить зарабатывать в России, а также перечислять средства ВСУ с гонораров.

* Внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов.