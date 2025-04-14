У Левы «Би-2»* больше не выйдет зарабатывать в РФ под другим именем
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Министерство юстиции РФ раскрыло махинации Егора Бортника*, более известного под псевдонимом «Лева Би-2»*. Теперь артист получил статус иноагента и на другое имя, которое применял, чтобы продолжить зарабатывать в России, а также перечислять средства ВСУ с гонораров, сообщает SHOT.
Информацию в реестре иноагентов обновили. Раньше там был указан только «Бортник Егор Михайлович, Лева Би-2»*, однако недавно появилось уточнение — «Бортник Егор (Игорь) Михайлович».
До этого члены движения «Сорок сороков» подали обращение в столичную прокуратуру. Они попросили заблокировать счета компании, принадлежащей артисту. Активисты считают, что средства уходят на поддержку ВСУ.
В 2024 году компания, принадлежащая Бортнику*, заработала 1,8 млн рублей. В 2022 и 2023 годах убытки составили 8 млн рублей.
Егор Бортник* (по документам — Игорь Бортник*) — гражданин РФ. На его имя был получен ИНН, открыты банковские счета, а также бизнес.
В начале прошлого месяца активисты потребовали признать иноагентом Игоря Бортника* точно так же, как и Егора*, поскольку это один человек.
*Внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов.