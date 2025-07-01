Ефимов: около 21,5 тыс жителей ЗАО получили новые квартиры по реновации

С момента старта реализации программы реновации обладателями нового жилья в ЗАО стали около 21,5 тыс. жителей из 160 ветхих домов, поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Все новостройки построены оснащены детскими и спортивными площадками во дворах, а также учтены принципы безбарьерной среды.

«Переселение по программе реновации на западе Москвы началось в апреле 2018 года. Тогда предложения равнозначных квартир в новостройках получили около 1,1 тыс. жителей одного дома в районе Проспект Вернадского и четырех — в Можайском. За это время в Западном административном округе документы на комфортное жилье оформили почти 21,5 тысячи москвичей из 160 ветхих зданий. Участникам программы реновации были предложены квартиры с улучшенной отделкой и необходимым оборудованием в 41 новостройке», — добавил вице-мэр.

Всего в ЗАО будет переселено по реновации порядка 104 тыс. жителей из 548 старых домов.

«В районах Фили-Давыдково и Очаково-Матвеевское договоры на комфортное жилье заключили 4,5 тысячи человек. Почти столько же горожан получили ключи от новых квартир в Можайском — свыше 4,3 тысячи. В районе Проспект Вернадского документы оформили более 3,1 тысячи жителей столицы. На всех этапах — от осмотра предложенного жилья до переезда — участников программы сопровождали специалисты Департамента в центрах информирования, делая процесс переселения более удобным и быстрым», — добавила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Помимо этого, министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал более подробно о том, как проходит реновция в ЗАО.

«На сегодня в девяти районах Западного административного округа город возвел и передал под заселение 41 новостройку по программе реновации. Квартиры там с готовой улучшенной отделкой. В подъездах смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов.

Придомовые территории благоустроены: там провели комплексное озеленение, для безопасности жителей установили камеры видеонаблюдения и объекты наружного освещения. Для досуга горожан во дворах также оборудовали площадки для активного отдыха и занятий спортом», — прокомментировал он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в этом году владельцами квартир по программе реновации стали 18 тысяч москвичей.