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Зеленский винит США в продвижении России на восточном фронте СВО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что несвоевременные поставки оружия из США привели к тому, что Россия действительно продвинулась на восточном фронте СВО, пишет ТАСС .

Зеленский признал факт продвижения России на восточном фронте специальной военной операции. Для Вооруженных сил Украины обстановка складывается не лучшим образом.

Украинский лидер считает, что продвижение российских военных на восточном фронте произошло из-за того, что США несвоевременно поставляют оружие, а личный состав бригад недостаточно укомплектован.

Ранее сообщалось, что Россия освободила в Донецкой Народной Республике населенный пункт Макаровка. Украина на данном направлении потеряла до 140 человек личного состава ВСУ.