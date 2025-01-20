В США заявили, что Россия сохранит за собой освобожденные территории

Власти США признают, что Россия сохранит за собой территории, которые были освобождены в ходе спецоперации, по условиям сделки с участием Вашингтона, сообщает РИА Новости со ссылкой на The New York Times

«Большинство чиновников Байдена и Трампа признают, по крайней мере в частном порядке, что Россия, скорее всего, сохранит свои войска на примерно 20% Украины», — говорится в сообщении.

Ранее помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что переговоры по Украине должны вестись между РФ и США без участия других западных государств. Он уточнил, что с Лондоном и Брюсселем говорить не о чем.

Журналисты заявили, что до сих пор непонятно, как Трамп будет действовать по вопросу конфликта на Украине. По словам европейских и украинских чиновников, команда будущего главы США предлагает «несколько идей», но «плана действий» по Украине все еще нет.