Bloomberg: Трамп безразличен к судьбе Украины, но есть нюанс

Избранный президент США Дональд Трамп «создал впечатление, что не слишком заинтересован» в судьбе Украины и не считает конфликт в этой стране стратегически важным для Вашингтона. Однако республиканец заинтересован «в контроле за самопровозглашенной сделкой века» об урегулировании украинского кризиса, утверждает Bloomberg со ссылкой на источники среди чиновников Европы.

Европейские союзники Киева «с осторожным оптимизмом» относятся к тому, что, как ожидается, Трамп не принудит украинцев «к преждевременным переговорам» с Россией. В Европе также ожидают, что новые власти США могут усилить позиции Украины до начала консультаций о перспективах мира.

«Однако те, кто вел частные переговоры, предупреждают, что не знают, что предпримет будущий президент, который имеет обыкновение отвергать советы или менять позицию в последнюю минуту», — отмечает издание.

Вместе с тем журналисты заявили, что до сих пор непонятно, как Трамп будет действовать по вопросу конфликта на Украине. По словам европейских и украинских чиновников, команда будущего главы США предлагает «несколько идей», но «плана действий» по Украине все еще нет.