Помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности Николай Патрушев полагает, что переговоры по Украине должны вестись между РФ и США без участия других западных государств, сообщает kp.ru .

«Я полагаю, что переговоры по Украине должны вестись между Россией и США без участия других стран Запада», — отметил он.

С Лондоном и Брюсселем говорить не о чем. Руководство ЕС уже давно не имеет права представлять интересы многих своих участников, таких как Венгрия, Словакия, Австрия, Румыния и ряда других стран Европы, которые заинтересованы в поддержании стабильности на континенте и придерживаются разумной позиции по отношению к России, уточнил Патрушев.

Он также отметил, что, когда речь заходит о конкретных перспективах дальнейшего развития ситуации с учетом фактора Трампа, его высказывания воспринимаются с уважением.