В США соратник Трампа назвал Зеленского артистом

При этом американский чиновник отметил, что, несмотря на неидеальное окружение, некоторые советники украинского президента «очень хороши».

До политической карьеры Зеленский прославился как капитан команды КВН «95-й квартал», создатель популярного шоу «Вечерний квартал» и актер комедийных фильмов. Его звездной ролью стал учитель истории, случайно ставший президентом в сериале «Слуга народа» — сценарий, который неожиданно воплотился в реальности в 2019 году, когда он с результатом 73,2% голосов возглавил Украину.

Ранее на Украине Зеленского обвинили в использовании образа маньяка, «который питается ненавистью».