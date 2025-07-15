В одном из лесничеств Богородского округа начали уборку неликвидной древесины

В Ямкинском участковом лесничестве Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес», расположенном на территории Богородского округа, начались работы по уборке неликвидной древесины. Санитарно-оздоровительные мероприятия ведутся на 32-м км трассы А-107. Работы проводятся вдоль дороги и вблизи населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Богородского округа.

Среди основных причин проведения работ, озвученных специалистами — предотвращение распространения пожаров, с учетом установившихся высоких температурных показателей. А также борьба с вредителями во избежание распространения болезней леса.

«Работы ведутся на площади 0,2 га. На данный момент очищена половина лесного участка», — уточнила старший участковый лесничий Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес» Татьяна Бекулова.

Данные меры позволят улучшить санитарное состояние леса и повысят уровень безопасности для жителей и инфраструктуры.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.