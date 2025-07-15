В Щелкове вновь пройдет акция по сбору вторсырья от экосообщества «Среда Роста»

20 июля в молодежном центре «Навигатор» по адресу: Щелково, ул. Талсинская, 64 состоится очередная акция по сбору вторсырья, организованная экосообществом «Среда Роста». Принести отсортированные отходы можно с 12:00 до 14:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Акция направлена на развитие культуры раздельного сбора и осознанного потребления среди жителей округа. Участники смогут сдать перерабатываемые материалы в специально организованные точки приёма, следуя заранее установленным правилам сортировки.

Подробная инструкция по подготовке вторсырья, а также полный перечень принимаемых фракций опубликованы на официальной странице организаторов: ссылка на инструкцию.

К приему не принимаются некоторые виды отходов, в том числе пленка ПВХ, крафтовая бумага, втулки, пульпер-картон (упаковки от яиц, подставки для кофейных стаканчиков и аналогичные материалы), полистирол и ПЭТ-коррекс с маркировкой «1».

Организаторы приглашают присоединиться к мероприятию не только в качестве участников, но и волонтеров. Желающим помочь в проведении акции необходимо оставить заявку по специальной форме.

Акции «Среды Роста» традиционно привлекают внимание активных и неравнодушных жителей округа, заинтересованных в охране окружающей среды и устойчивом развитии.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.