В Сергиевом Посаде произошли взрывы: ситуацией заинтересовались силовики

В Сергиевом Посаде в ночь на 15 июля произошли громкие хлопки, которые местные жители начали обсуждать в соцсетях. Позже власти заявили, что это был салют, который не согласовали с местным руководством. Теперь полиция проводит проверку, сообщает «Царьград» .

Местные жители рассказывали в соцсетях, что в ночь на вторник их разбудили громкие хлопки и вспышки в небе. В интернете также публиковали видеоролики с места событий.

Позже глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова сообщила, что взрывы прозвучали из-за запуска фейерверков в районе Семхоза. Оказалось, что ночное шоу не согласовали с местными властями.

Сейчас правоохранители проводят проверку и выясняют, кто именно организовал салют.