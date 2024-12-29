Персонаж маньяка: депутат Рады пояснил новое амплуа Зеленского

Владимир Зеленский использует актерские приемы в политике и питается эмоциями и ненавистью, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.

По словам политика, находящего в СИЗО по подозрению в госизмене, Зеленский «работает с эмоцией, а у нее нет знака + или -. Главное — градус».

У него просто сменилось амплуа — теперь Зеленский играет «свихнутого маньяка», — написал он.

Зеленский пользуется возмущением людей, это свойственно артистам, уточнил депутат.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров посоветовал «гнать откуда можно» Зеленского из-за его неопрятного внешнего вида.