Лавров посоветовал гнать Зеленского за его внешний вид

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что после скандала из-за внешнего вида чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена на международных соревнованиях Владимира Зеленского нужно отстранять от официальных мероприятий, сообщает «КоммерсантЪ» .

«Чемпиона мира Магнуса Карлсена по сути выгнали (с соревнования — ред.) за то, что он пришел в джинсах… Тогда уж и Зеленского надо за дресс-код отовсюду гнать», — сказал глава ведомства в беседе с изданием.

На чемпионата мира по рапиду и блицу в Нью-Йорке Карлсена оштрафовали на 200 долларов за игнорирование дресс-кода Международной шахматной федерации, спортсмен был одет в джинсы.

Карлсен после инцидента покинул турнир.