Магнуса Карлсена сняли с чемпионата мира по рапиду за нарушение дресс-кода

Магнуса Карлсена дисквалифицировали на чемпионате мира по рапиду из-за джинсов

Магнуса Карлсена дисквалифицировали на чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу за нарушение дресс-кода. Норвежец пришел на турнир в джинсах, а затем отказался переодеваться.

«Магнус Карлсен нарушил дресс-код, надев джинсы, которые явно запрещены в соответствии с давними правилами этого мероприятия», — говорится в сообщении Международной шахматной федерации (FIDE) на странице в соцсети Х (бывший Twitter).

За нарушение дресс-кода действующего чемпиона мира по быстрым шахматам и блицу оштрафовали на 200 долларов и потребовали сменить одежду, однако спортсмен отказался. Судья принял решение о дисквалификации Карлсена.

Кроме того, после дисквалификации Магнус Карлсен принял решение не участвовать в чемпионате по блицу, который начнется сразу после турнира по рапиду.

Ранее самого дорогого футболиста Украины Михаила Мудрика поймали на допинге. В ходе внеплановой проверки у 23-летнего полузащитника лондонского «Челси» нашли запрещенные вещества.