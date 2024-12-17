Самого дорогого футболиста Украины Михаила Мудрика поймали на допинге

В крови игрока «Челси» Мудрика нашли допинг
Спорт

В крови украинского игрока лондонского «Челси» Михаила Мудрика нашли допинг, пишет Telegram-канал Mash.

Запрещенные вещества у 23-летнего полузащитника «Челси» нашли в ходе внеплановой проверки.

Теперь купленному за 100 млн евро спортсмену грозит дисквалификация как минимум до конца чемпионата.

В этом сезоне Мудрик сыграл всего семь матчей в английской премьер-лиге и не забил ни одного мяча, сказано в сообщении.

Ранее сообщалось о смерти баскетболиста и экс-супруга Анны Седоковой Яниса Тиммы.