Самого дорогого футболиста Украины Михаила Мудрика поймали на допинге
В крови игрока «Челси» Мудрика нашли допинг
В крови украинского игрока лондонского «Челси» Михаила Мудрика нашли допинг, пишет Telegram-канал Mash.
Запрещенные вещества у 23-летнего полузащитника «Челси» нашли в ходе внеплановой проверки.
Теперь купленному за 100 млн евро спортсмену грозит дисквалификация как минимум до конца чемпионата.
В этом сезоне Мудрик сыграл всего семь матчей в английской премьер-лиге и не забил ни одного мяча, сказано в сообщении.
Ранее сообщалось о смерти баскетболиста и экс-супруга Анны Седоковой Яниса Тиммы.