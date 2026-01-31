В США не будут казнить обвиняемого в убийстве главы UnitedHealthcare

В США судья окружного суда Маргарет Гарнетт исключила смертный приговор для представителя одной из самых состоятельных семей штата Мэриленд Луиджи Манджоне. Он обвиняется в убийстве генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона, сообщает RT со ссылкой на CNN.

Судья Гарнетт отвергла пункт обвинения федерального обвинительного акта, предусматривающий смертную казнь для Манджоне за убийство. Однако против него остаются в силе два обвинения в преследовании, максимальным наказанием за которые является пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения.

Данное решение суда стало «серьезным препятствием для американских прокуроров», которые добивались для Манджоне смертной казни.

4 декабря 2024 года в центре Нью-Йорка неизвестный в маске застрелил генерального директора страховой компании UnitedHealthcare. В качестве подозреваемого в совершении этого преступления был задержан Луиджи Манджоне, но отрицает свою причастность.

Ранее генеральный прокурор США Пэм Бонди заявляла о намерении требовать для Манджоне высшую меру наказания.

