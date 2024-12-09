В США задержали убийцу топ-менеджера UnitedHealthcare

сегодня в 22:48

Полиция США задержала подозреваемого в убийстве гендиректора крупной страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press.

По данным издания, задержанным оказался 26-летний программист и политический активист Луиджи Манджоне.

Его задержали в ресторане McDonald’s. При обыске у молодого человека нашли напечатанный на 3D-принтере пистолет, глушитель, четыре поддельных удостоверения личности и его манифест, где он критиковал современную систему здравоохранения США.

50-летний Томпсон был застрелен на улице Нью-Йорка в начале декабря.