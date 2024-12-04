На Манхэттене застрелили гендира одной из крупнейших компаний по медстрахованию

Главу одной из крупнейших компаний по медстрахованию расстреляли в Нью-Йорке

В центре района Манхэттен (Нью-Йорк) убит Брайан Томпсон — гендиректор UnitedHealthcare, одной из крупнейших в США компаний по медицинскому страхованию. Бизнесмена расстреляли на улице, пока он шел на конференцию инвесторов, сообщает газета The New York Times .

По данным полиции, топ-менеджера одной из крупнейших страховых компаний страны убили в отеле Hilton Midtown рядом с 54-й улицей. После стрельбы Томпсона привезли в больницу, однако спасти уже не смогли.

Свидетели стрельбы говорят, что нападение на 50-летнего Томпсона было целенаправленным. Ознакомленные с расследованием источники издания также заявили, что убийство гендира UnitedHealthcare было спланированным.

Убийца был одет в кремовую куртку, а его лицо скрывала черная маска. Также киллер нес серый рюкзак.

После нападения стрелок скрылся пешим ходом, заявили в полиции. Очевидцы же утверждают, что убийца сел на велосипед и покинул место происшествия.

Подозреваемого продолжают разыскивать.