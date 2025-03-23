В США могут изменить статус более полумиллиону мигрантов
NBC: США могут лишить юридического статуса более 530 тысяч мигрантов
Фото - © РИА Новости, Хесус Альварадо
Власти США могут лишить юридического статуса более 530 тысяч мигрантов, отменив решение экс-президента страны Джо Байдена, сообщает RT.
Белый дом намерен аннулировать введенную в 2023 году прежней администрацией программу.
Если это произойдет, срок разрешения на временное пребывание в стране прекратится 24 апреля.
Под действие программы попали 530 тыс. человек. Это переселенцы с Кубы, Гаити, из Никарагуа и Венесуэлы, указано в публикации.
Ранее власти Великобритании предложили платить странам Балкан за прием мигрантов.