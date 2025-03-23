В США могут изменить статус более полумиллиону мигрантов

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NBC: США могут лишить юридического статуса более 530 тысяч мигрантов

Власти США могут лишить юридического статуса более 530 тысяч мигрантов, отменив решение экс-президента страны Джо Байдена, сообщает RT .

Белый дом намерен аннулировать введенную в 2023 году прежней администрацией программу.

Если это произойдет, срок разрешения на временное пребывание в стране прекратится 24 апреля.

Под действие программы попали 530 тыс. человек. Это переселенцы с Кубы, Гаити, из Никарагуа и Венесуэлы, указано в публикации.

Ранее власти Великобритании предложили платить странам Балкан за прием мигрантов.