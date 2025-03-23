В Британии рассматривают Балканы в качестве убежища для беженцев

Times: Британия может отправить мигрантов на Балканы

Лондон рассматривает возможность отправки беженцев, которых не приняли в Великобритании, в балканские страны, сообщает RT со ссылкой на Times.

"Просители убежища, которым было отказано, могут быть отправлены в миграционные центры в странах Западных Балкан и других третьих странах», — пишет газета The Times.

По данным издания, речь может идти об Албании, Сербии, Боснии и Герцеговине, а также Северной Македонии.

Отмечается, что власти королевства готовы платить за такое взаимодействие со странами региона.

Ранее на севере Африки у берегов Туниса обнаружили тела 18 мигрантов.