В Совфеде анонсировали подрыв монополии доллара из-за конфискации активов РФ в США

Сенатор РФ от законодательной власти Республики Крым Сергей Цеков заявил, что принятие в США законопроекта о конфискации российских активов представляет собой «исключительно неправовое» решение. По словам члена СФ по международным делам, такие действия также являются очередным большим шагом для «подрыва монополии» доллара, сообщает RT .

Если новое решение властей США реализуют, полагает сенатор, то это запустит процесс для дезинтеграции всех экономических связей и финансовой системы.

Цеков также заявил, что российский ответ на изъятие в США своих активов окажется «не менее болезненным» решением, чем то, которое приняло само американское руководство.

«Таким решением (США — ред.) подорвут доверие к себе. И мало кто будет хранить деньги и вообще иметь дело с ними», — уверен член Совета Федерации РФ.

Между тем спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал кражей конфискацию замороженных российских активов в США.