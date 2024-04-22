В Совфеде анонсировали подрыв монополии доллара из-за конфискации активов РФ в США
Фото - © Unsplash.com
Сенатор РФ от законодательной власти Республики Крым Сергей Цеков заявил, что принятие в США законопроекта о конфискации российских активов представляет собой «исключительно неправовое» решение. По словам члена СФ по международным делам, такие действия также являются очередным большим шагом для «подрыва монополии» доллара, сообщает RT.
Если новое решение властей США реализуют, полагает сенатор, то это запустит процесс для дезинтеграции всех экономических связей и финансовой системы.
Цеков также заявил, что российский ответ на изъятие в США своих активов окажется «не менее болезненным» решением, чем то, которое приняло само американское руководство.
«Таким решением (США — ред.) подорвут доверие к себе. И мало кто будет хранить деньги и вообще иметь дело с ними», — уверен член Совета Федерации РФ.
Между тем спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал кражей конфискацию замороженных российских активов в США.