сегодня в 11:59

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал кражей конфискацию замороженных российских активов в США. По словам законодателя, после такого решения у Москвы есть все основания для принятия зеркальных мер в отношении иностранных денежных средств, хранящихся в России, сообщает «Царьград» .

Володин отметил, что речь идет о «совершенно неправовом решении», из-за которого Вашингтон обрек себя на печальное будущее. Депутат уверен: такие действия заставят другие страны, инвесторов и бизнесменов разочароваться в США.

«Нанесет непоправимый ущерб международному праву, создав прецедент, и любое государство будет вправе поступать подобным образом», — написал Володин в своем Telegram-канале.

По мнению Володина, изъятие российских активов в США «разрушит принцип неприкосновенности собственности», на котором стоит финансовая система всего мира.

20 апреля палата представителей США приняла проект о конфискации активов РФ в пользу Украины. За законопроект проголосовали 360 конгрессменов, против — 58 человек.

