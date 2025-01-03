В Сети опубликованы кадры попыток силовиков прорваться в резиденцию Юн Сок Еля

В Южной Корее силовики более пяти часов пытались проникнуть внутрь резиденции президента Юн Сок Еля, чтобы задержать его. Соответствующие кадры попали в Сеть, пишет Baza .

На опубликованных кадрах видно, как толпа силовиков применяет грубую физическую силу, чтобы открыть ворота у резиденции президента Юн Сок Еля, но дальше ограждения им не удалось попасть.

Известно, что почти пять часов 30 сотрудников южнокорейского антикоррупционного агентства и 120 полицейских пытались задержать Юн Сок Еля, который занимал пост президента страны с 2022 года до декабря 2024 года. При себе у них был целый оружейный арсенал.

Ранее сообщалось, что столичный суд Южной Кореи принял решение о выдаче ордера на арест Юна Сок Еля в последний день 2024 года, инкриминируя ему превышение должностных полномочий. Это первый случай в истории страны, когда президенту грозит арест. Однако пока силовикам не удалось задержать своего лидера.